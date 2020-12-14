Arsenal 60 yıl sonra evinde üst üste 4 kez yenildi

Arsenal 60 yıl sonra evinde üst üste 4 kez yenildi

Premier Lig takımlarından Arsenal, Burnley yenilgisinin ardından 1959-60 yılından beridir ilk kez kendi sahasında üst üste 4. yenilgisini aldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i ağırladı. Konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

XHAKA KIRMIZI GÖRDÜ

Burnley, 73. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.



