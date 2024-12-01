Arsenal, 7 gollü maçta West Ham United'ı devirdi

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United, Arsenal'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka attı.

West Ham'ın sayıları ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri'den geldi.

7 GOL DE İLK YARIDA GELDİ

Mücadelede atılan 7 gol de ilk yarıda gelirken maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Arsenal, ligdeki bir sonraki haftada Manchester United'ı konuk edecek.

15 puanda kalan West Ham ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.