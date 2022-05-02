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    Arsenal adım adım Şampiyonlar Ligi'ne

    Premier Lig'de Arsenal, Londra derbisinde deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.
    • 02.05.2022 - 11:34
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    Arsenal adım adım Şampiyonlar Ligi'ne

    Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

    Ligin 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Arsenal, West Ham United engelini geçerek 4. sırada yer aldı.

    38. dakikada Rob Holding'in golü ile Arsenal 1-0 öne geçti. West Ham'dan Jarrod Bowen 45. dakikada beraberliği getiren golü attı.

    Arsenal 63 puana yükseldi

    Arsenal, 54. dakikada Gabriel Magalhaes'in golü ile tekrar öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

    Bu sonuçla Arsenal, 63 puanla 4. sırada yer aldı. West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.

    Arsenal adım adım Şampiyonlar Ligi ne #1


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