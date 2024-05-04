Arsenal, Bournemouth karşısında hata yapmadı

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İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı lider Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri; 45. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice attı.
Enes Ünal, oynadı
Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Arsenal, puanını 83 yaptı
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 83'e yükseltti. Bournemouth, 48 puanda kaldı.
Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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