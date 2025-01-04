Arsenal, Brighton deplasmanında iki puan bıraktı

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İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Brighton ile Arsenal karşı karşıya geldi.
The Amex'te oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Arsenal, 16. dakikada genç yeteneği Ethan Nwaneri'nin golüyle öne geçti. Brighton, 61. dakikada Joao Pedro'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.
FERDİ, FORMA GİYEMEDİ
Brighton forması giyen Türk milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.
ARSENAL, TOTTENHAM'LA KARŞILAŞACAK
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 40'a çıkardı. Brighton ise son 4 maçından berabere kaldı ve puanını 28'e çıkardı.
Arsenal, gelecek hafta Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise Ipswich Town deplasmanına gidecek.
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