Arsenal, Brighton karşısında iki golle güldü

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.
Baştan sona tüm mücadeleyi üstün oynayan Arsenal, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz ile galibiyete koştu.
Arsenal, Liverpool'la karşılaşacak
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Brighton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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