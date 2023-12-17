Arsenal, Brighton karşısında iki golle güldü Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Brighton'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brighton karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.

Baştan sona tüm mücadeleyi üstün oynayan Arsenal, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz ile galibiyete koştu.

Arsenal, Liverpool'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Brighton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.