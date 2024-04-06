Arsenal, Brighton'a şans tanımadı

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İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Brighton ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Amex Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Arsenal, 3-0'lık skorla kazandı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 62. dakikada Kai Havertz ve 86. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Arsenal maç fazlasıyla lider oldu
Bu sonucun ardından Arsenal, 71 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Liverpool'un 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Brighton ise 43 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise gelecek hafta Burnley'e konuk olacak.
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