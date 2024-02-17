Arsenal, Burnley karşısında gol oldu yağdı Arsenal, Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Burnley'i 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Burnley ile Arsenal'in karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan müsabakayı konuk ekip Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Londra ekibine üç puanı getiren golleri; 4. dakikada Martin Odegaard, 41. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 47. dakikada yine Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Arsenal, 55 puana yükseldi

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 55'e yükseltirken, Burnley 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Burnley deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.