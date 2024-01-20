Arsenal, Crystal Palace önünde zorlanmadı
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson, 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Arsenal, üç puan hasretini noktaladı

Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.