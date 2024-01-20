Arsenal, Crystal Palace önünde zorlanmadı

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İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson, 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Arsenal, üç puan hasretini noktaladı
Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.
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