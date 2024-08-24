Arsenal deplasmanda Aston Villa'yı mağlup etti Aston Villa deplasmanında etkili bir oyun sergileyen Arsenal, 2. yarıda bulduğu gollerle rakibine üstünlük sağladı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, Villa Park'ta Arsenal'i ağırladı. Konuk ekip, 0-0 sona eren ilk yarının ardından bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey'den geldi.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın ekibi, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 6 puanla 3. sıraya yerleşti. Aston Villa ise 3 puanla 12. sırada kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasında 2. sıradaki Brighton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.