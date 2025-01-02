Arsenal deplasmanda Brentford'u yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford, Arsenal'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ile 53. dakikada Gabriel Martinelli atarken Brentford'un tek sayısını 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.
YUNUS EMRE OYNAMADI
Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte 39 puanla ikinciliğini sürdüren Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Brentford ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.
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