Arsenal dev maçta Manchester United'ı yendi

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Timber ve 73. dakikada Saliba kaydetti.

AMORİM İLE İLK YENİLGİ

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 28 yaptı ve puan kaybeden lider Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye indiren Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Fulham ile karşılaşacak.

19 puanda kalan Manchester United ise Nottingham Forest'ı konuk edecek.