Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu transfer etti Premier Lig devi Arsenal, Ekvador futbolunun parlayan genç yetenekleri Edwin ve Holger Quintero'nun transferi için Independiente del Valle ile el sıkıştı. 16 yaşındaki ikizler, profesyonel gelişimlerini tamamladıktan sonra 2027 yılında Londra ekibine katılacak.

Edwin sağ kanatta, Holger ise forvet arkasında görev yapıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattı. Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu. BİRİ SAĞ KANAT, DİĞERİ FORVET ARKASI Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi. Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

