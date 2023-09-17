Arsenal, Everton'ı tek golle yıktı
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile Arsenal kozlarını paylaştı.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Arsenal'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 69. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

Haftaya Londra derbisi oynanacak

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. Everton 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton, Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal, Londra derbisinde Tottenham'ı konuk edecek.

Arsenal, Everton'ı tek golle yıktı