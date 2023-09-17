Arsenal, Everton'ı tek golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile Arsenal kozlarını paylaştı.
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 69. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Haftaya Londra derbisi oynanacak
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. Everton 1 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton, Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal, Londra derbisinde Tottenham'ı konuk edecek.