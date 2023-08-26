Arsenal - Fulham maçında kazanan yok Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham ile 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Arsenal ile Fulham karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan bu maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Fulham, henüz ilk dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Fulham soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Mikel Arteta'nın ekibi 72. dakikada ise Eddie Nketiah ile öne geçti. Fulham bu gole 87. dakikada Joao Palhinha ile karşılık verdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Fulham'da Calvin Bassey, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal ilk puan kaybını yaşadı

Bu beraberliğin ardından Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87 yaptı. Fulham ise 4 puana yükseldi.

Arsenal, ligin 4. haftasında dev maçta Manchester United'ı konuk edecek. Fulham ise Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.