Arsenal, Ipswich Town'ı tek golle devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, Ipswich Town'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada Kai Havertz kaydetti.

8 MAÇLIK YENİLEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça yükselterek 36 puana ulaşan ve 2. sıraya yükselen Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.

12 puanda kalarak 19. sıradan kurtulamayan Ipswich Town ise Chelsea'yi konuk edecek.