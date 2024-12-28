Arsenal, Ipswich Town'ı tek golle devirdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, Ipswich Town'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada Kai Havertz kaydetti.
8 MAÇLIK YENİLEZLİK SERİSİ
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça yükselterek 36 puana ulaşan ve 2. sıraya yükselen Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.
12 puanda kalarak 19. sıradan kurtulamayan Ipswich Town ise Chelsea'yi konuk edecek.
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