Arsenal, Leicester City karşısında sürprize izin vermedi

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLLERİ MERINO'DAN

İlk yarısı 0-0 biten maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 81 ve 87. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

PUAN FARKI İNDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 15. galibiyetini alan ve 53 puana ulaşan Arsenal, maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

LEICESTER, SON 10 MAÇTA 9. KEZ YENİLDİ

Son 10 maçta 9. mağlubiyetini alan Leicester City ise 17 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, West Ham'ı konuk edecek. Leicester City ise Brentford'u ağırlayacak.