Arsenal, Leicester City'yi bozguna uğrattı

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta mücadelesinde Arsenal, Leicester City deplasmanından 3 puan çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta mücadelesinde Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal kozlarını paylaştı.

ARSENAL 3 GOLLE KAZANDI

King Power'da oynanan karşılaşmada Arsenal 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Luiz, 45'te penaltıdan Alexandre Lacazette ile 52'de Nicolas Pepe kaydetti. Leicester'ın tek golü 6. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.





ÇAĞLAR 90 DAKİKA CENGİZ 39 DAKİKA OYNADI

A Milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise 51'de Harvey Barnes'ın yerine şans buldu.

Alınan bu sonucun ardından Leicester City 49 puanda kaldı ve 4 maç sonra mağlup oldu. Arsenal 37 puana çıkarken son 6 maçında 2. galibiyetini aldı.



