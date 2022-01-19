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Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nın yarı final aşamasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?