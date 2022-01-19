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Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 17:34
İngiltere Lig Kupası’nda yarı final aşamasına gelirken, taraftarlar için ise heyecan iki katına çıktı.
Yarı final karşılaşmaları kapsamında, iki dev takım Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Bu heyecan dolu dev maçın zaman ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Futbol tutkunları, "Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal - Liverpool maçı 20 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool maçı beIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.