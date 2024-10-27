Arsenal - Liverpool maçında kazanan çıkmadı

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan ve 4 golün çıktığı kritik mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ARSENAL, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Arsenal, henüz 9. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Liverpool, Saka'nın golüne 18. dakikada Virgil van Dijk ile cevap verdi.

Arsenal, devre bitmeden 43'te Mikel Merino ile bir kez daha öne geçti. Merino, İngiliz ekibindeki ilk golünü attı.

Arsenal, Liverpool karşısında soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

GABRIEL SAKATLANDI

Arsenal'de savunmanın önemli isimlerinden Gabriel, 54. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Arsenal'de Gabriel yerine Jakub Kiwior oyuna dahil oldu.

SALAH SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında durum uzun süre 2-1 devam ederken, Liverpool 81. dakikada eşitliği buldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu dakikada skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Bu sonuçla birlikte Arsenal 18, Liverpool 22 puana yükseldi. Premier Lig'de haftaya lider olarak giren Liverpool, bu sonuçla birlikte Manchester City'nin gerisine düştü.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.