Arsenal, Liverpool'u mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-2'lik skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-2'lik skorla kazandı.

İlk yarıyı Arsenal önde kapadı

Arsenal, maçın ilk dakikası içerisinde Gabriel Martinelli ile öne geçti. Liverpool, 34. dakikada Darwin Nunez ile skoru eşitledi. Bukayo Saka, 45+5. dakikada Arsenal'i bir kez daha öne geçirdi.

Saka, galibiyet golünü attı

Liverpool, 53. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti.

Arsenal yeniden lider

Liverpool'a karşı 4 lig maçının ardından kazanan Arsenal, 9. maçında 8. kez kazanarak puanını 24 yaptı ve liderlik koltuğunu korudu. Liverpool ise bu sezon 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelip 2. kez mağlup olarak 10 puanda kaldı ve şimdiden zirvenin 14 puan gerisine düştü.

Haftaya Liverpool, City'e konuk olacak

Arsenal, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında Manchester City'e konuk olacak.