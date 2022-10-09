Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.919
-0.05%
BTXN Coin
9.32
-7.17%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Arsenal, Liverpool'u mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-2'lik skorla kazandı.
    • 09.10.2022 - 20:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arsenal, Liverpool'u mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-2'lik skorla kazandı.

    İlk yarıyı Arsenal önde kapadı

    Arsenal, maçın ilk dakikası içerisinde Gabriel Martinelli ile öne geçti. Liverpool, 34. dakikada Darwin Nunez ile skoru eşitledi. Bukayo Saka, 45+5. dakikada Arsenal'i bir kez daha öne geçirdi.

    Arsenal, Liverpool u mağlup etti #1

    Saka, galibiyet golünü attı

    Liverpool, 53. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti.

    Arsenal, Liverpool u mağlup etti #2

    Arsenal yeniden lider

    Liverpool'a karşı 4 lig maçının ardından kazanan Arsenal, 9. maçında 8. kez kazanarak puanını 24 yaptı ve liderlik koltuğunu korudu. Liverpool ise bu sezon 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelip 2. kez mağlup olarak 10 puanda kaldı ve şimdiden zirvenin 14 puan gerisine düştü.

    Arsenal, Liverpool u mağlup etti #3

    Haftaya Liverpool, City'e konuk olacak

    Arsenal, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında Manchester City'e konuk olacak.

    Arsenal, Liverpool u mağlup etti #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Merve Boluğur'un düğünde altın kolyesini aldığı fenomenden misilleme
    Magazin

    Merve Boluğur'un düğünde altın kolyesini aldığı fenomenden misilleme

    Hakan Keleş: 1 puan VAR'dan döndü
    Futbol

    Hakan Keleş: 1 puan VAR'dan döndü

    Görüş Bildir