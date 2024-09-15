Arsenal, Londra derbisinde Tottenham'ı devirdi Arsenal, Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

İHA

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 64. dakikada Gabriel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip geldi.

TOTTENHAM, 4 PUANDA KALDI

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Bu sonucun ardından 3. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 10'a çıkardı ve ikinci sırada bulunuyor.

Ligdeki 2. yenilgisini alan Tottenham ise 4 puanla 13. sırada yer aldı.

ARSENAL, MANCHESTER CITY İLE KARŞILAŞACAK

Gelecek hafta Arsenal, Manchester City'e konuk olacak, Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)