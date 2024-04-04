Arsenal, Luton Town'ı rahat geçti

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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, Luton Town'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Odegaard ile 44. dakikada Hashioka (KK) kaydetti.
Şampiyonluk iddiası devam ediyor
Bu sonuçla birlikte puanını 68 yaparak şampiyonluk iddiasını sürdüren Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek.
22 puanda kalarak ateş hattından kurtulamayan Luton Town ise Bournemouth'u ağırlayacak.
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