Arsenal, Manchester City'ye 5 attı!

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu.

Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Arsenal, 5-1'lik skorla kazandı.

ARSENAL, 5 GOLLE KAZANDI

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.

Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

CITY, 6 MAÇ SONRA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.