Arsenal, Manchester City'yi son dakikalarda devirdi Arsenal, Premier Lig’in 8. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City’yi 1-0 mağlup etti ve zirveye ortak oldu.

ensonhaber.com İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 87. dakikasında Gabriel Martinelli’nin şutunda Nathan Ake’ye de çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tottenham lider oldu Arsenal bu maçla birlikte puanını 20'ye çıkartarak ikinci sıraya yükseldi. Haftaya lider giren Manchester City üst üste ikinci yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya düştü. 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu. Arsenal, Chelsea ile karşılşacak Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.