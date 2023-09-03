Arsenal, Manchester United karşısında üç golle güldü Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Manchester United'ı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ile Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United dev maçta kozlarını paylaştı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan son dakikada bulduğu gollerle Arsenal oldu. Londra ekibi, ManU'yu 3-1'lik skorla devirmeyi başardı.

İlk yarı eşitlikle tamamlandı

Mücadelenin 27. dakikasında konuk ekip, Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi 28. dakikada hemen Martin Odegaard ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Arsenal 3 golle kazandı

İkinci yarıda iki takım da birçok pozisyon bulurken, Arsenal maçın 90+6. dakikasında Declan Rice'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Müsabakanın 90+11. dakikasında sahneye çıkan Gabriel Jesus, skoru 3-1 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.

VAR kararları etkili oldu

Maçın 60. dakikasında Arsenal'in kazandığı penaltı VAR'dan geri dönerken, 88. dakikasında da Manchester'ın Alejandro Garnacho ile bulduğu gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Altay Bayındır, yedekler arasındaydı

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 10'a çıkarırken, Manchester United da 6 puanda kaldı.

Milli takım arasından sonra Arsenal deplasmanda Everton ile karşılaşacak, Manchester United ise Brighton'ı konuk edecek.