Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini yeniledi

AA & Ensonhaber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de bir iç transfer gerçekleşti.
Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
"Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim"
Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekibi 2021'de bonservisiyle transfer olan Odegaard, 112 maçta forma giyerken 27 gol ve 15 asist kaydetti.