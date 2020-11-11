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    Arsenal maskot Gunnersaurus'un geri döndüğünü duyurdu

    Arsenal'ın ekonomik gerekçelerle işine son verdiği maskot Gunnersaurus, işine geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:53
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    Arsenal maskot Gunnersaurus'un geri döndüğünü duyurdu

    Londra ekibinin işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu.

    MESUT DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Arsenal'in ekim ayındaki kararına, başta Mesut Özil olmak üzere çok sayıda taraftar ve ünlü isim tepki göstermişti.

    Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılmasına çok üzüldüğü Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti.

    Arsenal maskot Gunnersaurus un geri döndüğünü duyurdu #1

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