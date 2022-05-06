Arsenal, Mikel Arteta ile devam dedi

İngiltere Premier Ligi'nde rekabet eden Arsenal, teknik adam Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

İngiltere Premiere Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon istediği başarıyı elde demeyen Arsenal, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz ekibi, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.

"Heyecanlıyım ve çok mutluyum"

Kulübün resmi web sitesine verdiği demeçte, ”Bugün heyecanlıyım, minnettarım ve gerçekten çok mutluyum" dedi.

"Tüm departmanları geliştirebilmeliyiz"

Sözlerine şu şekilde devam eden Arteta, “Kulübü bir sonraki seviyeye taşımak ve en iyi takımlarla gerçekten rekabet etmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olmamız gerekiyor.

Takımı, oyuncularımızı ve tüm departmanları geliştirebilmeliyiz. Ayrıca taraftarlarımızla daha da fazla bağlantı kurabilmeli, Emirates'teki atmosferi geliştirebilmeli, bu kulübün bu projeyi bu seviyeye taşıması için en iyi, en iyi yetenekleri ve en iyi insanları işe alabilmeliyiz." ifadeleri ile sözlerini bitirdi.

63 puanla 4. sırada

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta direktörlüğündeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.