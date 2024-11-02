Arsenal, Newcastle United'a boyun eğdi

İngilter Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Newcastle United oldu.
GALİBİYET GOLÜ ISAK'TAN
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.
NEWCASTLE UNITED'IN 5 MAÇ SONRA YÜZÜ GÜLDÜ
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.
ARSENAL, SON 3 MAÇINI KAZANAMADI
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.
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