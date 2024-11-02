Arsenal, Newcastle United'a boyun eğdi
Haber Merkezi

İngilter Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Newcastle United oldu.

GALİBİYET GOLÜ ISAK'TAN

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.

NEWCASTLE UNITED'IN 5 MAÇ SONRA YÜZÜ GÜLDÜ

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.

ARSENAL, SON 3 MAÇINI KAZANAMADI

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor