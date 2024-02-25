Arsenal, Newcastle United'ı 4 golle geçti

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior atarken Newcastle United'ın sayısını 84. dakikada Joe Willock kaydetti.
Sıradaki rakip Sheffield United
Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Arsenal ligdeki bir sonraki maçında Sheffield United deplasmanına gidecek.
37 puanda kalan Newcastle United ise Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.
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