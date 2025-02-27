Arsenal, Nottingham Forest engelini aşamadı

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İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesind Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

İki takımın da etkisiz performansları sonrası puanlar paylaşıldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

ARSENAL SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.