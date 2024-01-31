Arsenal, Nottingham Forest'ı Gabriel Jesus ile yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Nottingham Forest, Arsenal'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Gabriel Jesus şov yaptı
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Gabriel Jesus ve 72. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde Bukayo Saka atarken Nottingham Forest'ın sayısını 89. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Arsenal ligdeki bir sonraki maçında lider Liverpool'u konuk edecek.
20 puanda kalan Nottingham Forest ise Bournemouth deplasmanına gidecek.
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