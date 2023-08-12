Arsenal, Nottingham Forest'ı iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Arsenal oldu.
Arsenal ilk maçını kazandı
Stat girişindeki turnikelerde yaşanan sorun yüzünden yarım saat geç başlayan maçta kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 26'da Eddie Nketiah ve 32'de Bukayo Saka attı.
Nottingham Forest'ın tek golünü ise 82.dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
Arsenal, Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham Forest ise evinde Sheffield United'ı ağırlayacak.