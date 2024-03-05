Arsenal, Sheffield United kalesine gol olup yağdı

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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Sheffield United, Arsenal'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (KK), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ile 58. dakikada Benjamin White kaydetti.
Thomas Partey sahalara döndü
Sakatlığını atlatan Thomas Partey, 65. dakikada oyuna girerek 148 gün sonra Arsenal formasını sırtına geçirdi.
Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan ve puanını 61'e yükselten Arsenal ligdeki bir sonraki maçında Brentford'ı konuk edecek.
13 puanda kalan Sheffield United ise Bournemoth deplasmanına gidecek.
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