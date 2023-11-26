Arsenal son dakikada attığı golle zirveye oturdu

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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, Bretford deplasmanına konuk oldu. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal 89'da attı zirveye yükseldi
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Alman yıldız Kai Havertz attı.
Bu sonucun ardından Arsenal, 30 puana yükseldi ve ligde ilk sıraya yerleşti. Brentford, 16 puanda kaldı.
Arsenal, ligde gelecek hafta sahasında Wolves'i ağırlayacak. Brentford, Luton Town ile evinde karşılaşacak.
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