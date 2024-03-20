Arsenal, Takehiro Tomiyasu'nun sözleşmesini uzattı İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu ile sözleşme yeniledi.

AA

İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselen Arsenal, bir iç transfer gerçekleştirdi.

Londra temsilcisi, Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun sözleşmesini yeniledi.

2026 yılına kadar uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)