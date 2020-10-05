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- Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi
Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak küçülmeye giden Arsenal yönetimi, kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 12:19
- Güncelleme : 05.10.2020 - 12:19
Bu sezon fazla transfer yapamayan Arsenal, küçülmeye gitmeye devam ediyor...
İngiliz ekibi, pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi nedeniyle takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi.
27 YILLIK MASKOT
27 yıldır maskotluk yapan Gunnersaurus, artık Arsenal karşılaşmalarında yer almayacak.