Dolar
7.7572
-0.0103%
Euro
9.1173
0.2275%
Altın
1899.39
0.0042%
Borsa
1155.69
0.9309%
G. Altın
473.37
-0.1053%
Bitcoin
83177.72
0.8702%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi

    Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak küçülmeye giden Arsenal yönetimi, kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 12:19
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 12:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi

    Bu sezon fazla transfer yapamayan Arsenal, küçülmeye gitmeye devam ediyor...

    İngiliz ekibi, pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi nedeniyle takım maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi.

    27 YILLIK MASKOT

    27 yıldır maskotluk yapan Gunnersaurus, artık Arsenal karşılaşmalarında yer almayacak.

    Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus un görevine son verdi #1

    Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus un görevine son verdi #2

    Arsenal, takım maskotu Gunnersaurus un görevine son verdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir