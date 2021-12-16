Arsenal taraftarı ve İngiliz medyasında gündem: Mesut Özil

Son dönemlerde formu yükselişe geçen Mesut Özil, Arsenal taraftarının da gündemine oturdu. Yıldız futbolcuyu özlediğini söyleyen İngilizler, "Klas kalıcıdır" diyor.

Geçen sezon ortasında Arsenal'den bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu sezon ortaya koyduğu performansla "Topçular"ı pişman etti.

Şu ana kadar 17 maçta 1.029 dakika sahada kalan Mesut, takımına 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Bu mevkide oynayan benzerleriyle karşılaştırıldığında olağanüstü bir performans gösteren Mesut'un, özellikle son Gaziantep maçında kendine ait stiliyle attığı gol Arsenal taraftarlarının yaralarını deşti.

ARSENAL TARAFTARI MESAJ YAĞDIRDI

Hitc.com, sosyal medyadaki Arsenal taraftarlarının pişmanlık anlatan mesajlarını manşete taşıdı.

3-3'LÜK DERBİYİ HATIRLADILAR

"Mesut Özil'in yaptıkları karşısında Arsenal taraftarlarının nutku tutuldu" başlığı ile verilen haberde, "Mesut, Fenerbahçe'de eski parlak günlerine geri döndü. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yapıyor ve Süper Lig'de etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Özil, tüm görev aldığı maçlarda göze batan bir performans sergiledi ancak özellikle son maçındaki golü, şimdiye kadarkilerin en iyisiydi. Fenerbahçe, Gaziantep'e karşı 3-2 kaybetmesine rağmen Mesut etkileyici performansıyla dikkat çekti." değerlendirmesi yapıldı.

Mesut'un, 3-3'lük Liverpool maçında da aynı stilde bir gol attığı hatırlatılan haberde, Arsenal taraftarlarının bir kez daha o günleri hatırladığı dile getirildi.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Mesut Özil'in bu performansının Arsenal taraftarlarını bir kez daha böldüğü de belirtilen haberde, bazı taraftarların Mesut'un performansından memnuniyet duyduğu, bazılarının ise onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı hatırlatıldı. Haberde; taraftarların sosyal medyadaki paylaşımlarından şu örneklere de yer verildi: "Mesut'u özlüyorum. Futbola zarafet getiriyor", "Mesut yine yaptığı yapacağını", "Bu zor tekniği çok sıradan sergiliyor. Ne oyun!", "Klas kalıcıdır". Dailymail.co.uk da Mesut'un kendi markasını taşıyan golüne geniş yer ayırdı.

"BENZERSİZ ASİST KRALI"

İspanyol basını da Mesut Özil'in, Gaziantep karşısındaki golü için 'Benzersiz asist kralı' hatırlatmasında bulundu.

Planetfootball.com da daha önce İspanyol ekibinin formasını giyen Mesut hakkında Ronaldo'nun yaptığı, "Özil harika. Oyunu okuyabiliyor ve pası ne zaman oynaması gerektiğini biliyor, ne zaman dripling yapması gerektiğini biliyor, bu sadece bir klas." yorumunu hatırlattı.