Arsenal - Tottenham maçında seyirci rekoru kırıldı

İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin 2.haftasında Arsenal, Tottenham'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 47.367 taraftar takip ederken bu sayı ile İngiltere rekoru kırıldı.

İngiltere Kadınlar Süper Lig'i 2. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Arsenal'in mabedi olan Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 4-0 Topçular'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Arsenal'in gollerini Beth Mead, Vivianne Miedema (2) ve Rafaelle Souza kaydetti.

Seyirci rekoru kırıldı

Arsenal - Tottenham Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasını 47.367 taraftar tribünden takip etti. Bu taraftar sayısı ile İngiltere Süper Ligi'nde yeni bir seyirci rekoru kırılmış oldu.

Arsenal kadın futbol takımı sezona iyi başladı

Bu sonuçla Arsenal Kadın Futbol Takımı puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Ligdeki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Tottenham Kadın Futbol Takımı ise 3 puanda kaldı.