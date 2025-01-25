Arsenal, Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton'ı tek golle yıktı

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Molineux'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
İKİ KIRMIZI ÇIKTI, KAZANAN ARSENA OLDU
Arsenal, 43. dakikada genç futbolcusu Myle Lewis-Skelly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
0-0 devam eden maçta Wolverhampton'dan Joao Gomes de 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 74. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti.
PEREIRA'NIN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR
Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 4 maçtır puan yüzü göremeyen Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, 16 puanda kaldı.
Arsenal ise 47 puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu.
ARSENAL, MANCHESTER CITY İLE KARŞILAŞACAK
Wolverhampton, gelecek hafta Aston Villa karşısında kötü serisini sonlandırmaya çalışacak. Arsenal ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.
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