Arsenal, West Ham United karşısında iki golle güldü

Arsenal, Premier Lig'in 7. haftasında sahasında West Ham United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 19:06
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, evinde West Ham United'ı ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Declan Rice ve 67. dakikada penaltıdan Bukayo Saka'dan geldi.

ARSENAL, PUANINI 16 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligdeki puanını 16'ya çıkarırken West Ham United ise 4 puanda kaldı.

Arsenal, ligin 8. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. West Ham United ise evinde Brentford ile kozlarını paylaşacak.

