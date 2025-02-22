Arsenal, West Ham United'a boyun eğdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, 1-0'lık skorla kazandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
ARSENAL, 10 KİŞİ KALDI
Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
ARSENAL, 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 30'a yükseltti.
Arsenal, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise Leicester United'ı ağırlayacak.
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