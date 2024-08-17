Arsenal, Wolverhampton karşısında hata yapmadı Arsenal, Premier Lig'in ilk haftasında evinde Wolverhampton'ı 2-0'lık skorla yenerek sezona üç puanla başladı.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.

HAVERTZ VE SAKA YILDIZLAŞTI

Ev sahibi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Kai Havertz ve 74. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

İki futbolcu da birbirlerine asist yaparak maçı 1'er gol, 1'er asist ile tamamladılar.

ARSENAL, ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Arsenal sezona 3 puanla başlamayı başarırken, Wolverhampton sezonun ilk maçından puansız ayrılmış oldu.

WOLVERHAMPTON, CHELSEA'Yİ AĞIRLAYACAK

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile mücadele ederken, Wolverhampton sahasında Chelsea'yi konuk edecek.