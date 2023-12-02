Arsenal, Wolverhampton karşısında iki golle güldü Arsenal, Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Wolverhampton'u 2-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde Arsenal ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Arsenal 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Londra ekibine üç puanı getiren golleri; 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard attı. Wolverhampton'ın golü 86. dakikada Cunha'dan geldi.

Arsenal, haftayı lider kapattı

Bu sonuçla lider Arsenal, puanını 33'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Wolverhampton ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Luton Town'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Burnley'i ağırlayacak.