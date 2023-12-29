Arsenal'a zirve yarışında West Ham darbesi Arsenal, Premier Lig'in 19. haftasında konuk ettiği West Ham'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, West Ham United'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 13'te Tomas Soucek ile 55'te Konstantinos Mavropanos atarken 90+6'da Said Benrahma penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Zirve yarışında ağır yara

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 33'e yükselten West Ham ligdeki bir sonraki maçında Brighton & Hove Albion'u konuk edecek.

Lider Liverpool'un 2 puan gerisinde 40 puanda kalan Arsenal ise Fulham deplasmanına gidecek.