Arsenal'de 'Bahis için sarı kart gördü' iddiası

Arsenal'de 'Bahis için sarı kart gördü' iddiası

İngiltere Premier Lig'de bahis bağlantılı bir 'bilerek sarı kart görme' skandalı araştırılıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bir Arsenal oyuncusunun bu sene oynanan bir Premier Lig maçında yediği sarı kartı araştırmaya karar verdi.

FA, söz konusu durumu araştırmaya "sarı kart görür" bahsine girenlere ciddi bir gelir getirmesi üzerine karar verdi.

FA İSMİ SAKLIYOR

FA, dava devam ettiğinden bu ismin kim olduğunu saklıyor.