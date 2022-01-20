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    Arsenal'de 'Bahis için sarı kart gördü' iddiası

    İngiltere Premier Lig'de bahis bağlantılı bir 'bilerek sarı kart görme' skandalı araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:37
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    Arsenal'de 'Bahis için sarı kart gördü' iddiası

    İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bir Arsenal oyuncusunun bu sene oynanan bir Premier Lig maçında yediği sarı kartı araştırmaya karar verdi.

    FA, söz konusu durumu araştırmaya "sarı kart görür" bahsine girenlere ciddi bir gelir getirmesi üzerine karar verdi.

    FA İSMİ SAKLIYOR

    FA, dava devam ettiğinden bu ismin kim olduğunu saklıyor.


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