Arsenal'de Jorginho'nun sözleşmesi uzatıldı Arsenal'in İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'nun sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

ensonhaber.com

Arsenal, orta saha oyuncusu Jorginho'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımda kalmasını istediği İtalyan yıldızın opsiyonla birlikte sözleşmesi 2025 yılına uzadı.

Mikel Arteta, imzanın ardından, "Bizimle yeni sözleşme imzalamış olmasından dolayı çok mutluyuz. Jorginho takımımızın önemli bir parçası. Bu yolculuğu birlikte sürdüreceğimiz için hepimiz heyecanlıyız." dedi.

35 maçta süre aldı

Arsenal'de bu sezon 35 maçta süre bulan 32 yaşındaki Jorginho, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Arsenal, Jorginho'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.