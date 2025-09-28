Arsenal’den Kenan Yıldız hamlesi: 60 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için devreye girdi. Fransız basını, Londra temsilcisinin genç yıldız için ciddi bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

60 MİLYON EURO'LUK PLAN

Foot Mercato’nun haberine göre Arsenal, Kenan Yıldız için 60 milyon Euro’luk bir teklif sunmayı planlıyor. Bu hamle, 20 yaşındaki futbolcunun Avrupa devlerinin transfer listesinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

JUVENTUS, KENAN'I TUTMAKTA KARARLI

Haberde, Juventus’un Kenan’ı satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı. Torino ekibi, milli futbolcumuzla yeni sözleşme imzalamayı hedefliyor ve onu uzun vadeli projelerinin merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

2029'A KADAR JUVENTUS'TA

Kenan Yıldız’ın Juventus ile mevcut kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, İtalyan devinin transfer görüşmelerinde elini güçlendiren en önemli kozlardan biri olarak öne çıkıyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genç yaşına rağmen Juventus’ta kısa sürede fark yaratan Kenan, bu sezon 5 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sundu.

GÖZLER ARSENAL'İN TEKLİFİNDE

50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Kenan Yıldız için yapılacak teklifin Juventus cephesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Transfer dönemine yaklaşılırken Arsenal’in hamlesi şimdiden büyük yankı uyandırdı.