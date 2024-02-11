Arsenal'den West Ham United'a yarım düzine gol

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İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde West Ham United ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakada Arsenal, rakibine fark attı. Konuk takım, West Ham'ı 6-0'lık skorla yenmeyi başardı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti.
Arsenal'den art arda dördüncü galibiyet
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.
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